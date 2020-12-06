Ветеран пензенского спорта Александр Янулин умер на 71-м году жизни Спорт

Пенза, 6 декабря 2020. PenzaNews. Ветеран пензенского спорта, заслуженный тренер РСФСР по прыжкам в воду Александр Янулин скончался на 71-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Александр Иванович начал свою педагогическую деятельность после окончания Московского института физической культуры (ГЦОЛИФК) в должности тренера-преподавателя специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва пензенского областного совета ДСО «Труд» в 1972 году. Его пригласил в Пензу заслуженный тренер СССР Борис Павлович Клинченко, с которым он долгие годы работал вместе», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что среди воспитанников Александра Янулина — Татьяна Белякова (Лукаш), Вадим Кустов, Лариса Смелова, Игорь Бабин, Владимир Макарычев и Андрей Ситников.

«С 1998 по 2007 годы Александр Иванович работал тренером сборной команды Катара в Дохе. В этой далекой арабской стране он подготовил победителя первенства Азии по прыжкам с вышки. За большой вклад в развитие прыжков в воду в Катаре он был награжден благодарностью Международного олимпийского комитета (МОК). За свои заслуги перед пензенским спортом в 2018 году он был удостоен благодарности губернатора», — сказано в сообщении.

В министерстве физической культуры и спорта Пензенской области выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.