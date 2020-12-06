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Нападающий Донат Стальнов пополнил состав пензенского «Дизеля»

12:13 | 06.12.2020 | Спорт

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Пенза, 6 декабря 2020. PenzaNews. 21-летний центральный нападающий Донат Стальнов пополнил состав пензенского клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге.

Нападающий Донат Стальнов пополнил состав пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба команды, контракт со спортсменом, который будет играть под номером 68, заключен до конца текущего сезона.

Донат Стальнов — воспитанник рыбинской школы хоккея. Начинал карьеру в системе ярославского «Локомотива», где выступал за детские и молодежные команды.

На взрослом уровне дебютировал в ХК «Саров», затем защищал цвета клуба «Торпедо-Горький». Текущий сезона начинал в тюменском «Рубине». Всего в ВХЛ провел 52 матча, в которых набрал 17 очков — 6 шайб и 11 передач. Коэффициент полезности составил -3.

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