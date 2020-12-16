Нападающий Сергей Твердохлебов покидает пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 16 декабря 2020. PenzaNews. Руководство пензенского клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), и нападающий Сергей Твердохлебов приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

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Как отметил генеральный менеджер «Дизеля» Вадим Аверкин, это решение может показаться неожиданным, но оно является вынужденным.

«Так или иначе все, что мы делаем, направлено на успех нашего клуба. Мы благодарим Сергея за матчи в составе «Дизеля» и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сказал он.

Сергей Твердохлебов — воспитанник нижнетагильской школы хоккея. Минувший сезон экс-игрок ХК «Саров», нижнетагильского «Спутника», воскресенского «Химика» и карагандинской «Сарыарки» провел в чемпионате Казахстана в «Арлане» из Кокшетау. В 59 матчах забросил 22 шайбы и 20 раз ассистировал партнерам.

По информации пресс-службы «Дизеля», в текущем сезоне за пензенскую команду спортсмен провел 29 матчей, в которых набрал 13 очков. Коэффициент полезности составил -1.