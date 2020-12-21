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Нападающий Павел Здунов пополнил состав пензенского «Дизеля»

16:16 | 21.12.2020 | Спорт

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Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. 29-летний нападающий Павел Здунов пополнил состав клуба «Дизель», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

Нападающий Павел Здунов пополнил состав пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба команды, контракт со спортсменом заключен до окончания сезона 2020–2021 годов.

Павел Здунов является воспитанником магнитогорской школы хоккея. Начинал карьеру в системе местного «Металлурга».

На взрослом уровне провел за «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик» 361 матч в КХЛ, набрал 54 очка (30 шайб и 24 передачи). Коэффициент полезности составил -39.

В ВХЛ выступал за клинский «Титан», орский «Южный Урал», ташкентский «Хумо». Текущий сезон начинал в составе тольяттинской «Лады», за которую провел 11 матчей, но результативными баллами не отметился. Коэффициент полезности составил -4.

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