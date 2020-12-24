Денис Айрапетян стал серебряным призером чемпионата России по шорт-треку Спорт

Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. Денис Айрапетян, выступающий параллельным зачетом за Москву и Пензенскую область, стал серебряным призером чемпионата России по шорт-треку, состоявшегося в Коломне. Об этом сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.

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Согласно итоговой классификации многоборья, Денис Айрапетян занял вторую строчку итогового протокола с суммой финальных очков 71.

Лучшим оказался Семен Елистратов, выступающий за Москву и Башкирию. У него 86 очков.

Третий результат показал Константин Ивлиев из Москвы, заработавший 49 очков.

Данные соревнования являлись отборочными в преддверии чемпионата Европы, который пройдет в Польше с 22 по 24 января.