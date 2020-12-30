На Шуисте планируется построить зал игровых видов спорта Спорт

Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. Зал игровых видов спорта планируется построить в микрорайоне Шуист города Пензы с привлечением средств федерального бюджета, выделение которых намечено на 2023 год. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.

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«Склоняемся к тому, что мы будем строить зал игровых видов спорта. Это волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол. Мы предлагаем строить это в микрорайоне Шуист, левее стадиона «Спартак», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в зале заседаний Пензенской городской думы в минувший вторник, 29 декабря.

Андрей Лузгин отметил, что, в отличие от других микрорайонов, Шуист не обеспечен спортивными объектами.

«Например, даже в Дальнем Арбеково есть общеобразовательные школы со спортивным ядром, а вот Шуист, [улица] Клары Цеткин — там нет ни одного спортивного объекта», — констатировал мэр.

Он предложил не принимать во внимание стадион «Спартак», поскольку тот находится в федеральной собственности и относится к Пензенскому государственному технологическому университету.

«ПензГТУ эту площадку рассматривает в качестве того места, где они хотели бы строить кампус для студентов — общежитие большое современное. Проект пока не получил одобрения у федерального министерства, финансирование на него не выделено. Соответственно, реконструкцию стадиона «Спартак» ПензГТУ тоже пока не планирует», — пояснил глава администрации города.