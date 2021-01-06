EN
14:34:11 Среда, 6 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новозеландский специалист Шон Карри покинул клуб «Локомотив-Пенза»

10:48 | 06.01.2021 | Спорт

Печать

Пенза, 6 января 2021. PenzaNews. Тренер по общефизической подготовке регбийного клуба «Локомотив-Пенза» Шон Карри, прибывший из Новой Зеландии прошлой зимой, принял решение после отпуска остаться на Родине, поскольку в условиях пандемии коронавируса осложнены международные перелеты.

Новозеландский специалист Шон Карри покинул клуб «Локомотив-Пенза». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Грустно, что мое время в России подошло к концу раньше, чем я планировал, но из-за текущей ситуации с COVID-19 для меня важнее быть дома с семьей, чем рисковать застрять на другом конце света», — пояснил он.

Шон Карри добавил, что в будущем он хотел бы вернуться в Россию и воссоединиться со своими товарищами по команде и коллегами-тренерами.

«Желаю «Локомотиву» удачи в плей-офф. Уверен, что Пензенская область гордится этой командой», — отметил новозеландский специалист.

Как сообщает пресс-служба клуба «Локомотив-Пенза», новый тренер по общефизической подготовке будет представлен после 10 января.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при продаже мотоцикла через интернет В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 64 детей
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и восьми районах Проверка организована по факту кражи машины, оставленной в непогоду в кювете
Пензенская область стала 19-й в рейтинге регионов по уровню содействия развития конкуренции При пожаре в двухквартирном доме в Городище никто не пострадал — МЧС
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама