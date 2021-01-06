Новозеландский специалист Шон Карри покинул клуб «Локомотив-Пенза» Спорт

Пенза, 6 января 2021. PenzaNews. Тренер по общефизической подготовке регбийного клуба «Локомотив-Пенза» Шон Карри, прибывший из Новой Зеландии прошлой зимой, принял решение после отпуска остаться на Родине, поскольку в условиях пандемии коронавируса осложнены международные перелеты.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Грустно, что мое время в России подошло к концу раньше, чем я планировал, но из-за текущей ситуации с COVID-19 для меня важнее быть дома с семьей, чем рисковать застрять на другом конце света», — пояснил он.

Шон Карри добавил, что в будущем он хотел бы вернуться в Россию и воссоединиться со своими товарищами по команде и коллегами-тренерами.

«Желаю «Локомотиву» удачи в плей-офф. Уверен, что Пензенская область гордится этой командой», — отметил новозеландский специалист.

Как сообщает пресс-служба клуба «Локомотив-Пенза», новый тренер по общефизической подготовке будет представлен после 10 января.