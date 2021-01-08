Пензенский «Дизель» одержал победу в первом матче 2021 года Спорт

Пенза, 8 января 2021. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу в первом матче 2021 года, обыграв воскресенский «Химик» в выездной встрече «ВХЛ – Кубка Шелкового пути».

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Как сообщает пресс-служба команды, первый период прошел в равной борьбе без особо опасных моментов.

Во втором игровом отрезке ворота хозяев льда поразили защитник Яков Селезнев, нападающий Никита Ли и форвард Александр Борисенков — 0:3.

В заключительном периоде хоккеисты «Дизеля» продолжили отвечать опасными атаками на выпады прибавившего «Химика», но голов больше не было. Вратарь пензенского клуба Андрей Суханов оформил второй шатаут в сезоне.

По итогам 35 проведенных игр команда набрала 50 очков и располагается на третьей строчке турнирной таблицы.