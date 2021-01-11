Семеро игроков клуба «Локомотив-Пенза» вызваны в сборную России по регби-7 Спорт

Пенза, 11 января 2021. PenzaNews. Главный тренер мужской сборной России по регби-7 Александр Янюшкин вызвал на первый в 2021 году сбор 18 спортсменов, среди которых семеро игроков клуба «Локомотив-Пенза» — Илья Бабаев, Алексей Башев, Александр Гудок, Дмитрий Сухин, Валерий Хлутков, Рушан Ягудин и Сергей Янюшкин. Об этом сообщает пресс-служба пензенской команды.

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Также в тренировках примут участие Павел Голик, Иван Овчинников, Дмитрий Пастернак, Артур Соломяный, Виталий Тихонович и Самир Хеирхабаров из «Нарвской заставы», Владислав Лазаренко и Роман Рощин, представляющие «Богатырей», Владимир Аксенов из «Кубани», Александр Никитин из «ВВА-Подмосковье» и Сергей Степанов из «Славы».

Учебно-тренировочный сбор состоится в Сочи 14–24 января.

Национальная команда прибыла в город вечером 10 января и до начала тренировок пробудет на карантине.