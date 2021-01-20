Пензенский «Дизель» обыграл лидера ВХЛ Спорт

Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Пензенский «Дизель» в серии буллитов одержал победу над ханты-мансийской «Югрой», возглавляющей турнирную таблицу «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов, прервав тем самым победную серию команды из 17 матчей.

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Гости с первых минут взяли инициативу в свои руки и к 9-й благодаря голам Александра Коннова и Ивана Лекомцева уже вели в счете — 2:0. Хоккеисты «Дизеля» не сдались и навязали сопернику серьезную борьбу. В результате сначала Данила Попов отыграл одну шайбу, а за секунду до перерыва Мирослав Мацейко в большинстве сравнял счет — 2:2.

Незадолго до окончания второго игрового отрезка представители «Югры» вновь вышли вперед, но хозяева льда не позволили клубу уйти на перерыв лидером. Алексей Шубин поразил ворота гостей за секунду до сирены — 3:3.

Впервые «Дизель» повел в счете лишь в заключительной трети матча. Атаку точным броском завершил Айрат Мурзин. За 16 секунд до окончания основного времени Артем Воронин сравнял результат — 4:4. Игра перешла в овертайм.

Дополнительная пятиминутка осталась без заброшенных шайб.

В серии буллитов точнее оказались пензенцы. Решающий бросок сделал Александр Борисенков — 5:4.

По итогам 40 проведенных игр «Дизель» заработал 58 очков. Команда по-прежнему располагается на третьей строчке турнирной таблицы.