Пензенский «Дизель» по буллитам обыграл столичную «Звезду»
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Пенза, 24 января 2021. PenzaNews. Пензенский «Дизель» по буллитам обыграл столичную «Звезду» в последнем матче домашней сессии «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Счет открыли гости на 5-й минуте, отличился Сергей Лапин. После этого хоккеистам «Дизеля» удалось дважды реализовать большинство, шайбы в ворота соперника отправили Александр Тимирев и Дмитрий Арсенюк. Благодаря Владиславу Барулину «Звезда» сумела сравнять результат — 2:2.
Во втором игровом отрезке команды обменялись забитыми голами. Заброшенные шайбы на свой счет записали Егор Филин и Мирослав Мацейко — 3:3.
В третьем периоде цифры на табло не изменились, и игра перешла в овертайм.
В дополнительное время выявить победителя не получилось, а в серии буллитов удачливее были пензенцы. Точку в матче поставил Алексей Шубин — 4:3.
По итогам 42 проведенных встреч «Дизель» заработал 60 очков. Команда по-прежнему располагается на третьей строчке турнирной таблицы.