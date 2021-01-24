Пензенский «Дизель» по буллитам обыграл столичную «Звезду» Спорт

Пенза, 24 января 2021. PenzaNews. Пензенский «Дизель» по буллитам обыграл столичную «Звезду» в последнем матче домашней сессии «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

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Счет открыли гости на 5-й минуте, отличился Сергей Лапин. После этого хоккеистам «Дизеля» удалось дважды реализовать большинство, шайбы в ворота соперника отправили Александр Тимирев и Дмитрий Арсенюк. Благодаря Владиславу Барулину «Звезда» сумела сравнять результат — 2:2.

Во втором игровом отрезке команды обменялись забитыми голами. Заброшенные шайбы на свой счет записали Егор Филин и Мирослав Мацейко — 3:3.

В третьем периоде цифры на табло не изменились, и игра перешла в овертайм.

В дополнительное время выявить победителя не получилось, а в серии буллитов удачливее были пензенцы. Точку в матче поставил Алексей Шубин — 4:3.

По итогам 42 проведенных встреч «Дизель» заработал 60 очков. Команда по-прежнему располагается на третьей строчке турнирной таблицы.