Сергей Светлов будет награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской» Спорт

Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Сергей Светлов, который в настоящее время занимает должность главного тренера хабаровского клуба «Амур», будет награжден почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской». Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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17 января уроженец региона отпраздновал юбилей. Воспитаннику пензенского хоккея исполнилось 60 лет.

Региональная награда будет вручена ему за выдающиеся заслуги перед Пензенской областью.

Светлов Сергей Александрович родился в Пензе 17 января 1961 года.

Профессиональную карьеру хоккеиста начал в 1978 году в пензенской команде «Дизелист». В ее составе стал серебряным призером Всесоюзной зимней спартакиады народов СССР. Получил приз «Лучшему нападающему спартакиады».

С 1978 по 1989 годы выступал за московское «Динамо». В чемпионате СССР провел 375 матчей, забросил 134 шайбы.

В 1979, 1980–1983 и 1985–1988 годах становился призером чемпионатов СССР.

В 1985 году был включен в национальную сборную по хоккею, в составе которой стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира и чемпионом Европы. В 1986 году советской командой, в которую он входил, был сделан золотой дубль на чемпионатах мира и Европы.

В 1987 году завоевал мировое серебро и европейское золото.

В 1988 году в составе сборной СССР стал финалистом розыгрыша Кубка Канады и чемпионом XV зимних Олимпийских игр в Калгари. За высокие достижения ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР и вручен орден «Знак Почета».

В сезоне 1989–1990 был откомандирован «Динамо» в Венгрию, где играл за команду «Уйпешт» и стал обладателем Кубка Венгрии.

В 1990 году уехал в Германию, где сначала выступал за хоккейный клуб «Лев Ратинген», затем — за «Хернер».

В 1995 перешел на тренерскую работу. Был главным тренером клуба Первой лиги «Ландсберг».

С февраля по май 2010 года — главный тренер тольяттинского хоккейного клуба «Лада».

С сентября по декабрь 2010 года был наставником хабаровского «Амура».

С октября 2012 года по сентябрь 2013 года занимал должность главного тренера хоккейного клуба «Атлант» Московской области.

С декабря 2013 года по май 2014 года — главный тренер владивостокского хоккейного клуба «Адмирал».

С мая 2014 года по сентябрь 2015 года являлся наставником тольяттинской «Лады».

С сентября 2015 года по май 2020 года — главный тренер ХК «Адмирал».

С сентября 2020 года — главный тренер хабаровского хоккейного клуба «Амур».