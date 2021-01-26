Пензенская область получит 20 млн. рублей на создание спортинфраструктуры Спорт

Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Пензенская область получит в 2021 году субсидию из федерального бюджета в размере 20 млн. рублей на оснащение объектов спортивной инфраструктуры необходимым оборудованием в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

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Распределение денежных средств в сумме 2 млрд. рублей между 78 субъектами РФ утверждено распоряжением правительства России №129-р.

«С помощью федеральных субсидий планируется возвести 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности. Это новые спортивные площадки и футбольные поля. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и приспособлены для людей с инвалидностью», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.