Пензенский «Дизель» всухую обыграл «Южный Урал» Спорт

Пенза, 30 января 2021. PenzaNews. Пензенский клуб «Дизель» всухую обыграл орский «Южный Урал» в выездном матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 года.

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Как сообщает пресс-служба пензенской команды, счет был открыт в середине первого периода. Шайбу забросил капитан «Дизеля» Андрей Миронов — 0:1. В целом стартовый отрезок игры вышел равным.

После перерыва хозяева активнее пошли вперед, но гости были точнее в реализации моментов. В самом начале периода Антон Андриянов и Александр Тимирев с перерывом всего в 15 секунд увеличили преимущество «Дизеля» — 0:3.

В заключительной трети матча зрители увидели еще две заброшенные шайбы. Сначала отличился Александр Борисенков, а незадолго до окончания основного времени — Александр Тимирев. Итог встречи — 0:5.

Пензенский вратарь Андрей Суханов оформил в текущем сезоне четвертый шатаут.

По итогам 44 проведенных игр «Дизель» заработал 63 очка. Команда занимает третью строчку турнирной таблицы.