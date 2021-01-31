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Всероссийские летние сельские спортивные игры пройдут в Пензенской области в июле

11:34 | 31.01.2021 | Спорт

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Пенза, 31 января 2021. PenzaNews. XIII всероссийские летние сельские спортивные игры, которые должны были состояться в Пензенской области в августе 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса были перенесены на 2021-й, пройдут в регионе с 17 по 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Всероссийские летние сельские спортивные игры пройдут в Пензенской области в июле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что участники будут демонстрировать мастерство в 13 видах программы — армрестлинге, волейболе, легкой атлетике, настольном теннисе, перетягивании каната, полиатлоне, самбо, гиревом, городошном и рыболовном спорте, в троеборье дояров, косарей и механизаторов, а также в ходе соревнований спортивных семей.

В настоящее время в регионе начата подготовка к состязаниям. Прорабатываются вопросы, связанные с соблюдением санэпидтребований, размещением и питанием участников.

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