Чемпионат ПФО по спортивной гимнастике пройдет в Пензе 4–6 февраля Спорт

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 4 по 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

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По информации ведомства, соревнования на базе дворца спорта «Буртасы» объединят женщин 2005 года рождения и старше, а также мужчин 2003 года рождения и старше, выступающих по программе мастеров спорта.

От Пензенской области в чемпионате среди мужчин примут участие 15 человек, среди женщин — шесть гимнасток.

Соревнования пройдут без зрителей в командном и личном первенствах. Также будут определены победители в отдельных видах многоборья.

Состязания являются отборочным этапом для участия в чемпионате России, который пройдет в Пензе с 10 по 14 марта.