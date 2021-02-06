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Пензенская команда завоевала «золото» чемпионата ПФО по спортивной гимнастике среди мужчин

12:22 | 06.02.2021 | Спорт

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Пенза, 6 февраля 2021. PenzaNews. Команда Пензенской области, в состав которой входят Ильдар Юскаев, Алексей Лунев, Валентин Бесхмельницын, Сергей Гоглов, Олег Ступкин и Наиль Гульмаяров, завоевала «золото» чемпионата Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона.

Пензенская команда завоевала «золото» чемпионата ПФО по спортивной гимнастике среди мужчин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, вторыми в командном первенстве по итогам состязаний, состоявшихся в пензенском дворце спорта «Буртасы», стали представители Мордовии, третьими — гимнасты из Самарской области.

В личном многоборье не было равных Артему Плешкину из Саранска. Воспитанники пензенской школы гимнастики Ильдар Юскаев и Олег Ступкин заняли второе и третье места соответственно.

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