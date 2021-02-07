Пензенские гимнасты завоевали девять медалей в заключительный день чемпионата ПФО Спорт

Пенза, 7 февраля 2021. PenzaNews. Представители Пензенской области завоевали девять медалей различного достоинства в заключительный день чемпионата Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике, завершившегося во дворце спорта «Буртасы». Об этом сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта.

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По информации ведомства, Олег Ступкин выиграл «золото» на кольцах и «серебро» в вольных упражнениях.

Иван Елькин стал лучшим по результатам выполнения опорного прыжка.

Ильдар Юскаев занял второе место в упражнении на коне, Григорий Климентьев — на кольцах.

Алексей Лунев завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке, Валентин Бесхмельницын — на брусьях, Сергей Гоглов — на перекладине.

По итогам соревнований среди женщин «бронзу» в упражнении на бревне выиграла Елизавета Володина.