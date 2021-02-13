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В Пензе участниками гонки «Лыжня России» стали более 2 тыс. человек

18:53 | 13.02.2021 | Спорт

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Пенза, 13 февраля 2021. PenzaNews. Более 2 тыс. человек приняли участие в массовой гонке «Лыжня России» в Пензе в субботу, 13 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе участниками гонки «Лыжня России» стали более 2 тыс. человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Состязания объединили как профессиональных лыжников, так и любителей.

Самыми старшими участниками стали 81-летний Сергей Красильников и 85-летняя Анастасия Авдонина. Самым юным, по информации городской администрации, оказался Платон Белеков, которому исполнилось пять месяцев.

На дистанции 10 км первыми к финишу пришли Елена Луткова и Антон Курамшин, вторыми — Екатерина Кузнецова и Виталий Трифинюк, третьими — Александра Безина и Александр Мозин.

На дистанции 5 км победу одержали Ярослава Тугичева и Павел Ульянов, вторую ступень пьедестала почета заняли Юлия Мотова и Данила Романихин, третью — Виктория Коноплянцева и Иван Маскаев.

Для гостей соревнований работала полевая кухня с горячим чаем и кашей. Праздничную атмосферу создавали творческие коллективы и аниматоры. Было организовано катание на собачьих упряжках.

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