Михаил Дралин стал чемпионом Пензенской области по трековым гонкам Спорт

Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. Председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин стал чемпионом Пензенской области по трековым гонкам в классе «А-1600» по итогам соревнований, состоявшихся на ледовом покрытии автодрома «Вираж» в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

Фото: Надежда Калискина, пресс-служба федерации автоспорта Пензенской области

«Михаил Дралин — пилот, выступающий на этапах Кубка России по ледовым гонкам, и первый спортсмен из Пензенской области, принимающий участие в Российской серии кольцевых гонок», — отметили в банке «Кузнецкий».

В пресс-службе добавили, что второе место в данном классе занял Валентин Коршунов, третье — Александр Самсонов.

Комментируя состоявшиеся состязания, Михаил Дралин выразил мнение, что в Пензе обустроена отличная трасса, соответствующая всем стандартам проведения зимних ледовых гонок.

«Организация соревнований на высшем уровне», — подчеркнул он.

14 февраля на автодроме «Вираж» состоялись межрегиональные соревнования по трековым гонкам «Сурский вираж», чемпионат Пензенской области в классе «А-1600» и Кубок Пензы в спортивной дисциплине «Лада».

Организатором выступила федерация автомобильного спорта Пензенской области.

Участие в состязаниях приняли около 30 пилотов из Пензенской, Тамбовской областей, Мордовии и Марий Эл.