В Каменке пройдет турнир по регби-8 Спорт

Пенза, 17 февраля 2021. PenzaNews. Кубок клуба «Локомотив-Пенза» по регби-8 пройдет на поле с подогревом стадиона «Дорожник» в городе Каменке в предстоящую субботу, 20 февраля.

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По словам тренера местной ДЮСШ №1 Максима Любимкина, который также является наставником команды «Локомотив-Каменка», такой формат игры выбран для того, чтобы немного приблизить ее к классической разновидности.

«Хотим проверить свои силы и посмотреть, на что способны. В частности, выставляем команду, состоящую только из девочек 2008 года рождения, потому что 7 марта планируем выступить с ними на Кубке Москвы и нужно оценить их готовность», — сказал он.

Ожидается, что на соревнования приедут юные регбисты из Грабово, где тоже есть детская команда «Локомотива», которую тренирует Кирилл Копешкин, а также из Липецка, Самары, Саранска, Саратова и Ульяновска.

В качестве гостей состязания посетят генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов, его заместитель Михаил Анисимов, главный тренер команды, член Высшего совета Федерации регби России Александр Янюшкин, игроки клуба и сборной страны Виктор Гресев, Андрей Карзанов, Владислав Перестяк и Герман Силенко.

21 февраля состоится открытое первенство ДЮСШ Каменки, в котором примут участие мальчики и девочки 2009 года рождения. На этот раз команд будет шесть, и они сыграют в помещении ФОКа «Дорожник», сообщает пресс-служба клуба «Локомотив-Пенза».