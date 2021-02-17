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На первенстве ПФО по спортивной гимнастике Пензенскую область представят 15 человек

17:07 | 17.02.2021 | Спорт

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Пенза, 17 февраля 2021. PenzaNews. Пятнадцать человек представят Пензенскую область на первенстве Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей, которое пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе с 24 по 26 февраля.

На первенстве ПФО по спортивной гимнастике Пензенскую область представят 15 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте ДС «Буртасы», шестеро гимнастов будут выступать по программе мастеров спорта, пятеро — по программе кандидатов в мастера спорта, еще четверо — первого разряда.

Предстоящие состязания являются личными. Сильнейших в командном первенстве выявлять не будут. Победители в многоборье будут определены по сумме двух дней соревнований. Данные старты представляют собой отборочный этап в преддверии первенства России, которое пройдет в Пензе с 22 по 28 марта.

Соревнования среди девушек состоятся в те же сроки в Саранске. Пензенские гимнастки не планируют принимать в них участие.

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