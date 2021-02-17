На первенстве ПФО по спортивной гимнастике Пензенскую область представят 15 человек Спорт

Пенза, 17 февраля 2021. PenzaNews. Пятнадцать человек представят Пензенскую область на первенстве Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей, которое пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе с 24 по 26 февраля.

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Как сообщается на сайте ДС «Буртасы», шестеро гимнастов будут выступать по программе мастеров спорта, пятеро — по программе кандидатов в мастера спорта, еще четверо — первого разряда.

Предстоящие состязания являются личными. Сильнейших в командном первенстве выявлять не будут. Победители в многоборье будут определены по сумме двух дней соревнований. Данные старты представляют собой отборочный этап в преддверии первенства России, которое пройдет в Пензе с 22 по 28 марта.

Соревнования среди девушек состоятся в те же сроки в Саранске. Пензенские гимнастки не планируют принимать в них участие.