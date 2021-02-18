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Пензенский «Дизель» завершил регулярный чемпионат ВХЛ на третьем месте

09:07 | 18.02.2021 | Спорт

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Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Пензенский «Дизель» завершил регулярный чемпионат ВХЛ сезона 2020–2021 годов на третьем месте турнирной таблицы, одержав победу над воронежским «Бураном» со счетом 5:1.

Пензенский «Дизель» завершил регулярный чемпионат ВХЛ на третьем месте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По итогам 50 проведенных игр в активе команды 72 очка.

На первой строчке турнирной таблицы расположилась «Югра», у которой 84 очка. На втором находится «Нефтяник», у которого 75 очков.

На данный момент определены все участники плей-офф. 16 претендентов на главный трофей лиги — кубок имени Владимира Петрова — в первом раунде разделены на пары по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим, второй по счету — с предпоследним и так далее. Преимущество своей площадки получили команды с более высоким номером «посева».

«Дизель» сыграет с «Ростовом» и начнет серию, которая продлится до четырех побед одного из соперников, на домашнем льду.

Матчи состоятся 21, 22, 25 и 26 февраля и, если понадобится, 1, 4 и 7 марта.

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