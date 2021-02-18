Пензенский «Дизель» завершил регулярный чемпионат ВХЛ на третьем месте Спорт

Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Пензенский «Дизель» завершил регулярный чемпионат ВХЛ сезона 2020–2021 годов на третьем месте турнирной таблицы, одержав победу над воронежским «Бураном» со счетом 5:1.

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По итогам 50 проведенных игр в активе команды 72 очка.

На первой строчке турнирной таблицы расположилась «Югра», у которой 84 очка. На втором находится «Нефтяник», у которого 75 очков.

На данный момент определены все участники плей-офф. 16 претендентов на главный трофей лиги — кубок имени Владимира Петрова — в первом раунде разделены на пары по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим, второй по счету — с предпоследним и так далее. Преимущество своей площадки получили команды с более высоким номером «посева».

«Дизель» сыграет с «Ростовом» и начнет серию, которая продлится до четырех побед одного из соперников, на домашнем льду.

Матчи состоятся 21, 22, 25 и 26 февраля и, если понадобится, 1, 4 и 7 марта.