В Пензе подведены итоги турнира по мини-футболу, посвященного погибшим на Северном Кавказе Спорт

Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Команда управления МВД России по Пензенской области одержала победу по итогам XXII турнира по мини-футболу, посвященного памяти сотрудников безопасности и правопорядка, погибших при исполнении служебного долга на территории Северного Кавказа.

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Второе место заняли представители главного управления МЧС России по региону, которые в финале уступили полицейским со счетом 1:2.

Третий результат показала команда «Пламя» из Заречного, в составе которой выступали сотрудники специального управления ФПС №22 МЧС России.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области, матчи проходили в физкультурно-оздоровительных комплексах «Чайка» и «Мечта» в течение двух дней. Проведение соревнований было приурочено ко Дню защитника Отечества.