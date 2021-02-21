EN
17:45:12 Воскресенье, 21 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Савин анонсировал выделение 20 млн. рублей на антитеррористическую защищенность «Дорожника»

13:10 | 21.02.2021 | Спорт

Печать

Пенза, 21 февраля 2021. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Савин анонсировал выделение 20 млн. рублей на обеспечение антитеррористической защищенности стадиона «Дорожник» в городе Каменке в ходе встречи с футболистами и болельщиками местной любительской команды «Дорожник», которая в сезоне 2020 года выиграла первенство и кубок МФС «Приволжье», а также чемпионат страны в третьем дивизионе.

Савин анонсировал выделение 20 млн. рублей на антитеррористическую защищенность «Дорожника». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В плане поддержки физкультуры и спорта мы стараемся никого не обижать. В данном случае даже после громкой победы «Дорожника» мы не можем забыть про «Лагуну», «Дизель», «Зенит» и перераспределить средства поддержки. Тем не менее в этом году принято решение провести мероприятия по обустройству стадиона «Дорожник» согласно требованиям антитеррористической безопасности. Чтобы стадион мог принимать болельщиков, мы должны установить ограждение, турникеты, систему видеонаблюдения и прочее. Для этого выделяется еще 20 млн. рублей», — сказал он.

Валерий Савин добавил, что поддержка клуба «продолжится и в других направлениях».

Отвечая на вопрос о том, есть ли у «Дорожника» перспектива стать профессиональным клубом, зампред облправительства напомнил, что ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение создать в регионе профессиональную футбольную команду.

«Это не сразу, не в один момент делается. Нужно понимать, что мы должны жить по средствам. Чтобы создать профессиональную команду, нужно в 10 раз увеличивать бюджет команды. В прошлом году финансирование «Дорожника» превысило 10 млн. рублей. Согласитесь, это немало. Первостепенная задача региона — улучшать демографическую ситуацию, а значит, развивать массовый спорт, заниматься оздоровлением. Если мы вложим миллиарды рублей в профессиональный спорт, то должны задать себе вопрос: для чего? Ребята, которые сейчас играют за «Дорожник», рады, они будут играть и побеждать. Неважно, профессиональный клуб или нет. В США весь спорт любительский, играют на интерес, причем игры студенческих команд собирают многотысячные стадионы болельщиков», — цитирует Валерия Савина пресс-служба правительства Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
Названа возможная причина смертельного пожара на улице Пархоменко в Пензе При пожаре в доме на улице Пархоменко в Пензе погиб мужчина
Вакцинацию от COVID-19 в Пензенской области не будут приостанавливать 23 февраля Социальный марафон в Пензенской области объединит бойцов студотрядов из трех регионов
Белозерцев подписал распоряжение о проведении мероприятий в честь Дня защитника Отечества Подросток из Каменки подозревается в покушении на сбыт наркотиков в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама