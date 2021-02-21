Савин анонсировал выделение 20 млн. рублей на антитеррористическую защищенность «Дорожника» Спорт

Пенза, 21 февраля 2021. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Савин анонсировал выделение 20 млн. рублей на обеспечение антитеррористической защищенности стадиона «Дорожник» в городе Каменке в ходе встречи с футболистами и болельщиками местной любительской команды «Дорожник», которая в сезоне 2020 года выиграла первенство и кубок МФС «Приволжье», а также чемпионат страны в третьем дивизионе.

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«В плане поддержки физкультуры и спорта мы стараемся никого не обижать. В данном случае даже после громкой победы «Дорожника» мы не можем забыть про «Лагуну», «Дизель», «Зенит» и перераспределить средства поддержки. Тем не менее в этом году принято решение провести мероприятия по обустройству стадиона «Дорожник» согласно требованиям антитеррористической безопасности. Чтобы стадион мог принимать болельщиков, мы должны установить ограждение, турникеты, систему видеонаблюдения и прочее. Для этого выделяется еще 20 млн. рублей», — сказал он.

Валерий Савин добавил, что поддержка клуба «продолжится и в других направлениях».

Отвечая на вопрос о том, есть ли у «Дорожника» перспектива стать профессиональным клубом, зампред облправительства напомнил, что ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение создать в регионе профессиональную футбольную команду.

«Это не сразу, не в один момент делается. Нужно понимать, что мы должны жить по средствам. Чтобы создать профессиональную команду, нужно в 10 раз увеличивать бюджет команды. В прошлом году финансирование «Дорожника» превысило 10 млн. рублей. Согласитесь, это немало. Первостепенная задача региона — улучшать демографическую ситуацию, а значит, развивать массовый спорт, заниматься оздоровлением. Если мы вложим миллиарды рублей в профессиональный спорт, то должны задать себе вопрос: для чего? Ребята, которые сейчас играют за «Дорожник», рады, они будут играть и побеждать. Неважно, профессиональный клуб или нет. В США весь спорт любительский, играют на интерес, причем игры студенческих команд собирают многотысячные стадионы болельщиков», — цитирует Валерия Савина пресс-служба правительства Пензенской области.