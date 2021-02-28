В Русском Камешкире состоялась областная эстафета по лыжным гонкам Спорт

Пенза, 28 февраля 2021. PenzaNews. Эстафета по лыжным гонкам на призы губернатора состоялась в Русском Камешкире Пензенской области.

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В соревнованиях приняли участие более 420 человек в составе смешанных сборных команд районов и городских округов.

В зависимости от численности населения каждой территории все команды были разделены на три группы.

В первой победу одержали представители Пензы, вторыми стали лыжники из Кузнецка, третьими — из Заречного.

Во второй группе в тройку призеров вошли команды Никольского, Городищенского и Каменского районов.

В третьей первыми к финишу пришли лыжники из Камешкирского района. Второе и третье места заняли спортсмены из Неверкинского и Спасского районов соответственно.