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Михаил Дралин в составе команды B-Tuning стал призером этапа Кубка России по ледовым автогонкам

15:46 | 01.03.2021 | Спорт

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Пенза, 1 марта 2021. PenzaNews. Команда B-Tuning, в составе которой выступал председатель правления пензенского банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, завоевала «бронзу» пятого — финального — этапа Кубка России по ледовым автогонкам в классе «1600». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

Михаил Дралин в составе команды B-Tuning стал призером этапа Кубка России по ледовым автогонкам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В банке добавили, что по итогам заездов, состоявшихся в Самарской области в минувшие выходные, в личном зачете Михаил Дралин вошел в десятку сильнейших спортсменов.

«Соревнования проходили с середины декабря прошлого года в пяти городах России и завершились 28 февраля в Тольятти», — сказали в пресс-службе, отметив, что в 2021 году за победу на ледовых трассах боролись 22 пилота из десяти субъектов федерации.

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