В Пензе «Дизель» уступил «Металлургу» в первом матче четвертьфинала плей-офф Спорт

Пенза, 12 марта 2021. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил новокузнецкому «Металлургу» в первом матче четвертьфинала плей-офф на домашнем льду.

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Счет был открыт на второй минуте встречи. Шайбу в сетку соперника отправил Александр Борисенков. Однако гости быстро собрались и перехватили инициативу: сначала Максим Кицын сравнял счет, а спустя минуту Олег Ломако вывел «Металлург» вперед — 1:2.

Второй игровой отрезок пензенский клуб начал уверенно, но шайба упорно не шла в ворота. На экваторе встречи свой шанс использовали гости. Даниил Ердаков в большинстве забросил третью шайбу, а в концовке Александр Тарасов оформил гол в раздевалку, доведя разницу в счете до 1:4.

В заключительном периоде хоккеисты «Дизеля» проявили характер, и это принесло свои плоды — Данила Попов в большинстве сократил отставание. Итог матча — 2:4. Счет в серии — 1:0 в пользу Новокузнецка.