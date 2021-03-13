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Пензенский «Дизель» потерпел второе поражение в четвертьфинале Кубка Петрова

10:05 | 13.03.2021 | Спорт

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Пенза, 13 марта 2021. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел второе поражение от новокузнецкого «Металлурга» в четвертьфинальной серии Кубка Петрова на своем льду.

Пензенский «Дизель» потерпел второе поражение в четвертьфинале Кубка Петрова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет в игре открыли хозяева. Отличился Александр Борисенков. К перерыву Артем Ворошило увеличил преимущество пензенского клуба до 2:0.

Во втором отрезке встречи гости перехватили инициативу. К экватору матча Максим Кицын отыграл один гол. После этого Валерий Поляков счет сравнял, а затем Даниил Ердаков вывел «Металлург» вперед — 2:3.

В третьем периоде в составе новокузнецкой команды отличились Даниил Ердаков и Олег Ломако — 2:5.

Счет в серии стал 2:0 в пользу «Металлурга». Следующие матчи пройдут на площадке этой команды.

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