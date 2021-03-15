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Пензенский «Дизель» потерпел третье поражение в четвертьфинале Кубка Петрова

18:56 | 15.03.2021 | Спорт

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Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Пензенский «Дизель» крупно проиграл новокузнецкому «Металлургу» в третьем матче четвертьфинала Кубка Петрова. Об этом сообщает пресс-служба пензенского клуба.

Пензенский «Дизель» потерпел третье поражение в четвертьфинале Кубка Петрова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет в первом периоде открыли пензенцы. Красивую комбинацию точным броском завершил Данила Попов. Уже спустя две минуты счет сравнял Денис Дюрягин. На перерыв команды ушли, когда на табло горели цифры 1:1.

Во втором игровом отрезке хозяева были активнее, и это принесло результат. Сначала шайбу в ворота соперника забросил Олег Ломако, а затем Валерий Поляков. Счет стал 3:1.

В третьем периоде Валерий Поляков оформил дубль. Затем Александр Тимирев сумел сократить отставание «Дизеля», но ненадолго — Валерий Поляков записал на свой счет хет-трик. Точку в матче поставил Эдгарс Кулда. Итог встречи — 6:2.

Счет в серии стал 3:0 в пользу «Металлурга».

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