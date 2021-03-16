Пензенский «Дизель» выбыл из борьбы за Кубок Петрова на этапе четвертьфинала Спорт

Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель» выбыл из борьбы за Кубок Петрова после четвертого поражения от новокузнецкого «Металлурга», который команда потерпела на выезде в матче четвертьфинала во вторник, 16 марта.

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Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, счет в середине первого периода открыли хозяева льда. Отличился Максим Кицын — 1:0.

Сразу после перерыва Валерий Поляков забросил вторую шайбу, увеличив преимущество. Хоккеисты «Дизеля» пытались отыграться, но тщетно. На экваторе игры Денис Дюрягин отправил третью шайбу в ворота Дениса Костина — 3:0.

В заключительном отрезке встречи Даниил Ердаков довел разницу в счете до 4:0. Один гол отыграл Зигурдс Подзиньш. Результат матча — 4:1.

Счет в серии стал 4:0 в пользу «Металлурга».