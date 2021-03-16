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Пензенский «Дизель» выбыл из борьбы за Кубок Петрова на этапе четвертьфинала

19:10 | 16.03.2021 | Спорт

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Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель» выбыл из борьбы за Кубок Петрова после четвертого поражения от новокузнецкого «Металлурга», который команда потерпела на выезде в матче четвертьфинала во вторник, 16 марта.

Пензенский «Дизель» выбыл из борьбы за Кубок Петрова на этапе четвертьфинала. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, счет в середине первого периода открыли хозяева льда. Отличился Максим Кицын — 1:0.

Сразу после перерыва Валерий Поляков забросил вторую шайбу, увеличив преимущество. Хоккеисты «Дизеля» пытались отыграться, но тщетно. На экваторе игры Денис Дюрягин отправил третью шайбу в ворота Дениса Костина — 3:0.

В заключительном отрезке встречи Даниил Ердаков довел разницу в счете до 4:0. Один гол отыграл Зигурдс Подзиньш. Результат матча — 4:1.

Счет в серии стал 4:0 в пользу «Металлурга».

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