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Виктор Гресев не сыграет в матче против сборной Грузии 20 марта

14:01 | 19.03.2021 | Спорт

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Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Нападающий клуба «Локомотив-Пенза», капитан сборной России по регби Виктор Гресев не сыграет в матче национальной команды против сборной Грузии, который пройдет в Калининграде 20 марта в рамках чемпионата Европы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации регби России.

Виктор Гресев не сыграет в матче против сборной Грузии 20 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вместо получившего на одной из последних тренировок микротравму капитана Виктора Гресева на поле с первых минут выйдет форвард «Металлурга» Антон Сычев. Он займет позицию седьмого номера, а на месте стягивающего (8-й номер) сыграет форвард «Славы» Никита Вавилин. Под 20-м номером в заявку на матч вошел форвард «Стрелы» Роман Ходин», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что с капитанской повязкой команду на игру с Грузией выведет 33-летний форвард «Гренобля» Андрей Остриков.

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