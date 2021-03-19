Виктор Гресев не сыграет в матче против сборной Грузии 20 марта Спорт

Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Нападающий клуба «Локомотив-Пенза», капитан сборной России по регби Виктор Гресев не сыграет в матче национальной команды против сборной Грузии, который пройдет в Калининграде 20 марта в рамках чемпионата Европы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации регби России.

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«Вместо получившего на одной из последних тренировок микротравму капитана Виктора Гресева на поле с первых минут выйдет форвард «Металлурга» Антон Сычев. Он займет позицию седьмого номера, а на месте стягивающего (8-й номер) сыграет форвард «Славы» Никита Вавилин. Под 20-м номером в заявку на матч вошел форвард «Стрелы» Роман Ходин», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что с капитанской повязкой команду на игру с Грузией выведет 33-летний форвард «Гренобля» Андрей Остриков.