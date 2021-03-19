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Под Пензой в начале мая пройдут соревнования по трофи-рейдам

16:56 | 19.03.2021 | Спорт

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Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Кубок губернатора Пензенской области по трофи-рейдам «Трофи-рубеж 2021» пройдет на автополигоне «Бизон» вблизи села Саловка в начале мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Под Пензой в начале мая пройдут соревнования по трофи-рейдам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уникальный рельеф автополигона «Бизон» позволяет видеть всю трассу. Зрители смогут наблюдать прохождение экипажами реки вброд, преодоление болота, ям, траншей и холмов. Кроме того, гостей соревнований ждет развлекательная программа с конкурсами и призами», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что участие в соревнованиях примут более 50 экипажей из Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областей, Мордовии и других регионов России.

Из сообщения следует, что основным гоночным днем станет 2 мая, а награждение победителем состоится 3-го числа.

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