Под Пензой в начале мая пройдут соревнования по трофи-рейдам Спорт

Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Кубок губернатора Пензенской области по трофи-рейдам «Трофи-рубеж 2021» пройдет на автополигоне «Бизон» вблизи села Саловка в начале мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Уникальный рельеф автополигона «Бизон» позволяет видеть всю трассу. Зрители смогут наблюдать прохождение экипажами реки вброд, преодоление болота, ям, траншей и холмов. Кроме того, гостей соревнований ждет развлекательная программа с конкурсами и призами», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что участие в соревнованиях примут более 50 экипажей из Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областей, Мордовии и других регионов России.

Из сообщения следует, что основным гоночным днем станет 2 мая, а награждение победителем состоится 3-го числа.