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Министерство спорта России и пензенское правительство договорились о сотрудничестве

18:57 | 14.04.2021 | Спорт

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Москва, 14 апреля 2021. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между министерством спорта России и правительством Пензенской области в среду, 14 апреля.

Министерство спорта России и пензенское правительство договорились о сотрудничестве

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Москве, поставили министр спорта страны Олег Матыцин и временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области, документ определяет взаимодействие сторон в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография»: это касается создания условий для приобщения граждан к регулярным занятиям физкультурой, развития инфраструктуры, материально-технического оснащения объектов и организации мероприятий.

«Также предполагается сотрудничество в сфере реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что в рамках подготовки резерва и повышения конкурентоспособности российского спорта на международном уровне соглашением определено развитие приоритетных видов спорта и намечена модернизация инфраструктуры центров спортивной подготовки в регионе.

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