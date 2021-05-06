Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в финал Кубка России по мини-футболу Спорт

Пенза, 6 мая 2021. PenzaNews. Пензенский клуб «Лагуна-УОР» вышел в финал Кубка России по мини-футболу среди женских команд по итогам матча против «СШОР №3-УралГУФК», состоявшегося в Челябинске 5 мая.

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Счет открыла игрок пензенской команды Оксана Алемайкина. Ответный гол забила нападающий челябинского клуба Дарья Третьякова. Успех соперников закрепила Наталья Косолапова. До конца первого тайма футболистки «Лагуны-УОР» сумели переломить игру. Сначала мяч в ворота забросила универсал Анна Шульга, а затем еще дважды отличилась Оксана Алемайкина. Результат — 2:4.

Во втором отрезке встречи представительницы «Лагуны-УОР» также были результативнее. Нападающий Мария Самойлова довела счет до 2:5, а финальную точку в матче поставила универсал Александра Чернова — 2:6.

В финале пензенский клуб сразится с «Авророй» из Санкт-Петербурга.