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Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в финал Кубка России по мини-футболу

09:25 | 06.05.2021 | Спорт

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Пенза, 6 мая 2021. PenzaNews. Пензенский клуб «Лагуна-УОР» вышел в финал Кубка России по мини-футболу среди женских команд по итогам матча против «СШОР №3-УралГУФК», состоявшегося в Челябинске 5 мая.

Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в финал Кубка России по мини-футболу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет открыла игрок пензенской команды Оксана Алемайкина. Ответный гол забила нападающий челябинского клуба Дарья Третьякова. Успех соперников закрепила Наталья Косолапова. До конца первого тайма футболистки «Лагуны-УОР» сумели переломить игру. Сначала мяч в ворота забросила универсал Анна Шульга, а затем еще дважды отличилась Оксана Алемайкина. Результат — 2:4.

Во втором отрезке встречи представительницы «Лагуны-УОР» также были результативнее. Нападающий Мария Самойлова довела счет до 2:5, а финальную точку в матче поставила универсал Александра Чернова — 2:6.

В финале пензенский клуб сразится с «Авророй» из Санкт-Петербурга.

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