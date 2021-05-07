Пензенская «Лагуна-УОР» стала восьмикратным победителем Кубка России Спорт

Пенза, 7 мая 2021. PenzaNews. Пензенский клуб «Лагуна-УОР» стал восьмикратным победителем Кубка России по мини-футболу среди женских команд, обыграв в финале своего принципиального соперника — «Аврору» из Санкт-Петербурга.

Фото: Amfr.ru

Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, действующие обладательницы трофея начали матч в роли обороняющихся. «Лагуна-УОР» обрушила на ворота Линды Сухановой целый град атак: штанга выручила хозяек встречи уже на 1-й минуте после удара головой Марии Самойловой, опасный удар после перехвата наносила Анна Шульга, имела шанс отличиться Екатерина Енина. «Аврора» ответила моментом в исполнении Евгении Коваленко и дальним выстрелом Маргариты Семеновой. На 13-й минуте лишь сейв Линды Сухановой уберег ворота «Авроры» от гола после «треугольника» от «Лагуны-УОР» с Марией Самойловой на острие атаки.

На 17-й минуте взятие ворот петербургской команды все-таки случилось. После подачи углового роскошный удар удался Анне Шульге. Первая половина встречи завершилась с минимальным преимуществом команды Михаила Крюкова.

Ближе к забитому мячу «Лагуна-УОР» была и в начале второго тайма. Опасный штрафной удар в исполнении Марии Самойловой приняла на себя Линда Суханова, а затем не забила в свободный угол Екатерина Самойлова. «Аврора» ответила опасным выходом «один в ноль» Лианы Юхаевой и мощным ударом Елизаветы Никитиной. В обоих эпизодах Виктория Кислова справилась с угрозой. Оказавшись в выгодной позиции, тянула с принятием решения сначала Мария Самойлова с одной стороны, а затем Лиана Юхаева — с другой.

Упорство пензенских футболисток было вознаграждено на 33-й минуте. Линда Суханова парировала удар Марии Самойловой, но против добивания Анны Шульги была уже бессильна — 2:0 в пользу «Лагуны-УОР».

Последовал тайм-аут «Авроры», после которого в форме пятого полевого на паркет вышла Виктория Лебедева, но, несмотря на все усилия команды Эдуарда Баткина, изменить текущее положение дел не удалось. «Лагуна-УОР» в восьмой раз одержала победу в Кубке России.