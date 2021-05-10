Клуб «Локомотив-Пенза» вышел в финал чемпионата России по регби Спорт

Пенза, 10 мая 2021. PenzaNews. Клуб «Локомотив-Пенза» вышел в финал чемпионата России по регби после домашней победы над «Металлургом».

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Как сообщает пресс-служба пензенской команды, гости положили попытку уже на 5-й минуте, отличился Мамука Хечикови. При выполнении реализации Никита Пронин угодил точно в стойку — 0:5. Ответ хозяев последовал быстро: на 8-й минуте Виктор Гресев завершил атаку приземлением мяча в зачетном поле. Сергей Янюшкин был точен — 7:5. На 14-й минуте капитан смог закрепить успех со штрафного — 10:5, и на некоторое время развитие событий приостановилось. «Локомотив-Пенза» шел вперед, но всякий раз атака завершалась нарушением правил. В итоге ситуацией смогли воспользоваться игроки «Металлурга», которые довели затяжную атаку до силовой попытки, автором которой стал Антон Сычев. Счет сравнялся — 10:10.

До перерыва пензенский клуб снова вышел вперед — мяч в зачетном поле приземлил Илья Спандерашвили, а Сергей Янюшкин попал по воротам, и отдыхать стороны ушли при цифрах на табло 17:10.

В начале второго тайма капитан клуба «Локомотив-Пенза» сделал отрыв еще более комфортным, забив штрафной — 20:10. Наметился решающий перелом, но возникли и сложности: желтую карточку получил Ника Цирекидзе. Однако и в меньшинстве пензенская команда доказала, что намерена гнуть свою линию. На 54-й минуте Тариел Донадзе положил третью попытку «железнодорожников», а Сергей Янюшкин добавил еще два очка — 27:10.

Зазор в 17 очков был вполне комфортным для хозяев поля, при этом гости не оставляли стремлений исправить ситуацию, тем более что «Локомотив-Пенза» снова остался на 10 минут в меньшинстве из-за удаления Вадима Жаркова. Незадолго до финального свистка аналогичное наказание понес Тариел Донадзе. Гости смогли оставить за собой последнее слово — попытку положил Виктор Козловский, но на исход матча это не повлияло. Итог встречи — 27:15.

Первый финальный матч пройдет в Красноярске с победителем пары «Енисей-СТМ» – «Красный Яр».