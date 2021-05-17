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Михаил Дралин занял 11 место на первом этапе Кубка России по кольцевым гонкам

14:10 | 17.05.2021 | Спорт

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Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Председатель правления пензенского банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, который в качестве пилота принял участие в соревнованиях на трассе «Смоленское кольцо» в минувшие выходные, занял 11 место по итогам первого этапа Кубка России по кольцевым гонкам в классе «S1600».

Михаил Дралин занял 11 место на первом этапе Кубка России по кольцевым гонкам

Фото: пресс-служба банка «Кузнецкий»

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка «Кузнецкий», Михаил Дралин квалифицировался тринадцатым.

«Пензенский гонщик уверенно провел старт первого заезда и двигался в темпе пелотона, однако на середине дистанции ему пришлось вернуться в боксы из-за технических проблем с автомобилем. Болельщики ждали вторую гонку и надеялись, что команде удастся вернуть машину к жизни. Во втором заезде Михаил Дралин занял восьмое место на «Смоленском кольце», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что 11 место в личном зачете по итогам двух гонок — хороший результат для Михаила Дралина.

Старт сезона Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) состоялся в Смоленской области 15–16 мая. Спортсмены вступили в борьбу за награды в рамках первенства страны, чемпионата и Кубка России, которые проводятся под патронажем программы развития автоспорта SMP Racing. Состязания объединили более 90 пилотов.

Второй этап РСКГ пройдет на трассе «Смоленское кольцо» 19 и 20 июня.

Предполагается, что трансляция будет вестись на канале Российской серии кольцевых гонок на портале YouTube и на телеканале «Матч ТВ».

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