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Областной фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Спасске 20 мая

14:59 | 19.05.2021 | Спорт

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Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет на территории парк-отеля «Кленовая роща» в Спасском районе Пензенской области в предстоящий четверг, 20 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Областной фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Спасске 20 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В фестивале может принять участие любой житель Пензенской области, по своим физическим возможностям способный преодолеть пешком расстояние от 3 до 6 км в день без остановки», — сказано в анонсе.

В нем отмечается, что, как ожидается, в мероприятии примут участие 800 человек.

Из сообщения следует, что люди, преодолевшие маршрут, будут награждены дипломами, а победители в номинациях — «Связь поколений», «Самая многочисленная семья», «За преданность и верность», «Долгожители» и «Семья, замыкающая колонну» — памятными сувенирами.

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