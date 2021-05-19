Областной фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Спасске 20 мая Спорт

Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет на территории парк-отеля «Кленовая роща» в Спасском районе Пензенской области в предстоящий четверг, 20 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

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«В фестивале может принять участие любой житель Пензенской области, по своим физическим возможностям способный преодолеть пешком расстояние от 3 до 6 км в день без остановки», — сказано в анонсе.

В нем отмечается, что, как ожидается, в мероприятии примут участие 800 человек.

Из сообщения следует, что люди, преодолевшие маршрут, будут награждены дипломами, а победители в номинациях — «Связь поколений», «Самая многочисленная семья», «За преданность и верность», «Долгожители» и «Семья, замыкающая колонну» — памятными сувенирами.