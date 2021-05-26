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На Олимпийской аллее Пензы состоялся забег в честь Дня российского предпринимательства

12:21 | 26.05.2021 | Спорт

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Пенза, 26 мая 2021. PenzaNews. Забег, приуроченный ко Дню российского предпринимательства, состоялся на Олимпийской аллее Пензы в среду, 26 мая.

На Олимпийской аллее Пензы состоялся забег в честь Дня российского предпринимательства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участие в нем приняли любители бега, в том числе участники и спикеры форума «Мой бизнес».

Перед стартом к присутствующим обратился бизнес-тренер Ицхак Пинтосевич, который напомнил, что здоровье — самое ценное, что есть у человека.

«Бег — это лучшее начало дня», — отметил он.

Ицхак Пинтосевич рассказал, что во время бега часто повторяет про себя: «Я знаю, ты можешь».

По его словам, это мотивирующая фраза, которая помогает преодолевать мнимые барьеры, возникающие на жизненном пути.

После того, как участники провели небольшую разминку, был дан старт.

По информации пресс-службы министерства экономики Пензенской области, забег предпринимателей объединил более 100 человек.

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