Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» завоевал «серебро» чемпионата России Спорт

Пенза, 31 мая 2021. PenzaNews. Клуб «Локомотив-Пенза» завоевал «серебро» чемпионата России по регби сезона 2020–2021 годов.

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Вторая игра финальной серии, в ходе которой пензенская команда встречалась с действующим чемпионом — «Енисеем-СТМ» из Красноярска, состоялась на стадионе «Первомайский» вечером в минувшее воскресенье, 30 мая.

Как сообщает пресс-служба клуба «Локомотив-Пенза», большую часть первого тайма вели хозяева поля, которые смогли воплотить свои активные действия в два штрафных: на 10-й и 15-й минутах забил Сергей Янюшкин, причем второй удар был выполнен уже под проливным дождем. Гости смогли ответить к 26-й минуте: попытку положил Евгений Елгин. Рамиль Гайсин по воротам не попал — 6:5. Перед самым свистком об окончании тайма Денис Симпликевич забрал из воздуха мяч, подвешенный Рамилем Гайсиным, и приземлил его в зачетке. На этот раз реализация была точной — 6:12.

На 44-й минуте Фридл Оливье проломил оборону «Локомотива», а на 46-й Алексей Михальцов прошел по тому же левому флангу с тем же результатом, и счет стал 6:22. После этого инициатива плотно перешла к «Локомотиву». Команда Александра Янюшкина исправно зарабатывала штрафные и все выбивала в аут, рассчитывая на попытку. В итоге дю Пре получил желтую карточку, а очередной визит пензенской команды в сторону зачетки гостей завершился попыткой Рушана Ягудина. Сергей Янюшкин добавил два очка, причем мяч на излете ударился в перекладину, а потом влетел в створ — 13:22. На последней минуте гости положили попытку с реализацией, и финальный свисток зафиксировал победу подопечных Александра Первухина со счетом 29:13.

Победителем чемпионата России стал «Енисей-СТМ». Пензенский клуб завоевал «серебро».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого клуб «Локомотив-Пенза» стал серебряным призером чемпионата России по регби-7.