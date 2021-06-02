Областные летние сельские спортивные игры пройдут в «Спутнике» Спорт

Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. Летние сельские спортивные игры Пензенской области пройдут в микрорайоне «Город Спутник» села Засечного в предстоящую субботу, 5 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта региона.

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«В соревнованиях примут участие команды из 27 муниципальных районов», — отмечается в анонсе.

В нем уточняется, что программой предусмотрены состязания по армрестлингу, волейболу, гиревому спорту, легкой атлетике, настольному теннису, рыболовному спорту, перетягиванию каната, а также соревнования спортивных семей, троеборье дояров, косарей и механизаторов.

«Игры являются региональным этапом XIII всероссийских летних сельских спортивных игр, которые пройдут в Пензенской области в период с 17 по 22 июля», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что летние сельские спортивные игры проводятся раз в два года, чередуясь с зимними.

«В 2019 году проводились областные зимние сельские игры в Нижнем Ломове, в 2018 году — областные летние сельские игры в Башмаковском районе», — напоминается в тексте.