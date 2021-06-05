Нападающий Кирилл Лебедев продолжит карьеру в пензенском «Дизеле» Спорт

Пенза, 5 июня 2021. PenzaNews. 29-летний нападающий Кирилл Лебедев продолжит карьеру в пензенском клубе «Дизель», выступающем в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Кирилл Лебедев является воспитанником магнитогорской хоккейной школы. На взрослом уровне дебютировал в местном «Металлурге».

За годы карьеры провел в ВХЛ 335 матчей, в которых набрал 187 очков (76 голов и 111 передач), коэффициент полезности составляет +42.

В сезоне 2020–2021 годов защищал цвета ХК «Рязань», сыграл в 20 матчах, набрал 11 очков (3 гола и 8 передач) при коэффициенте полезности +1.

Также на счету спортсмена 99 матчей и 32 результативных балла в КХЛ (13 шайб, 19 передач). Коэффициент полезности в играх Континентальной хоккейной лиги составляет -12.