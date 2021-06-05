EN
19:02:26 Суббота, 5 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Нападающий Кирилл Лебедев продолжит карьеру в пензенском «Дизеле»

09:15 | 05.06.2021 | Спорт

Печать

Пенза, 5 июня 2021. PenzaNews. 29-летний нападающий Кирилл Лебедев продолжит карьеру в пензенском клубе «Дизель», выступающем в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Нападающий Кирилл Лебедев продолжит карьеру в пензенском «Дизеле». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кирилл Лебедев является воспитанником магнитогорской хоккейной школы. На взрослом уровне дебютировал в местном «Металлурге».

За годы карьеры провел в ВХЛ 335 матчей, в которых набрал 187 очков (76 голов и 111 передач), коэффициент полезности составляет +42.

В сезоне 2020–2021 годов защищал цвета ХК «Рязань», сыграл в 20 матчах, набрал 11 очков (3 гола и 8 передач) при коэффициенте полезности +1.

Также на счету спортсмена 99 матчей и 32 результативных балла в КХЛ (13 шайб, 19 передач). Коэффициент полезности в играх Континентальной хоккейной лиги составляет -12.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Лопатинского района обвиняется в укрывательстве преступления В Пензе выявлена поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей
Защитник Антон Савельев будет выступать за пензенский «Дизель» В Пензенской области мужчина осужден за причинение смерти знакомому
Комаров осмотрел стенд Пензенской области на ПМЭФ Команда пензенского артинститута представит Россию на конкурсе «Мастер-оружейник» в Иране
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама