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Защитник «Дизеля» Зигурдс Подзиньш пройдет просмотр в «Северстали»

18:02 | 10.06.2021 | Спорт

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Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Защитник Зигурдс Подзиньш, который выступает за пензенский хоккейный клуб «Дизель» с сезона 2019–2020 годов, примет участие в сборах «Северстали» из КХЛ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пензенской команды.

Защитник «Дизеля» Зигурдс Подзиньш пройдет просмотр в «Северстали». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дизель» и «Северсталь» заключили договор, по которому игрок на просмотровом контракте пройдет предсезонные сборы с череповецким клубом. По итогам сборов будет решено, перейдет ли хоккеист в «Северсталь» или же останется в «Дизеле», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что спортсмен является воспитанником московской школы хоккея, в различные годы выступал за ХК «Рязань», новокузнецкий «Металлург», хабаровский «Амур» и ХК «Алматы», за «Дизель» провел 110 матчей, в которых набрал 42 очка (12 голов и 30 передач), коэффициент полезности составил +40.

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