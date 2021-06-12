EN
19:29:33 Суббота, 12 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Нападающий Владимир Джиг продолжит карьеру в пензенском «Дизеле»

13:30 | 12.06.2021 | Спорт

Печать

Пенза, 12 июня 2021. PenzaNews. 26-летний нападающий Владимир Джиг продолжит карьеру в пензенском клубе «Дизель», выступающем в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Нападающий Владимир Джиг продолжит карьеру в пензенском «Дизеле». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Спортсмен является воспитанником минской школы хоккея.

Карьеру начинал в местной «Юности», после чего выступал в минском «Юниоре», жлобинском «Металлурге» и ХК «Витебск».

В ВХЛ играл за ХК «Зауралье» из Кургана. В Высшей лиге провел 137 матчей, набрал 49 очков (23 гола и 26 передач), коэффициент полезности составил -10.

Сезон 2020–2021 годов начинал в Кургане, а завершал в солигорском «Шахтере». За «горняков» отыграл 13 матчей, набрал 6 очков (2 шайбы и 4 передачи), коэффициент полезности составил -2.

Новости партнеров
Читайте также
Преодолеть кризис доверия к власти будет весьма непросто — Мельниченко Защитник Егор Цветков будет играть за пензенский «Дизель»
В Никольском районе задержан экс-директор ДЮСШ Николай Лукьянов стал зампредом комитета Заксобрания по госстроительству
В Пензенской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом Руководитель пензенского автосалона по продаже подержанных машин предстанет перед судом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама