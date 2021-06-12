Нападающий Владимир Джиг продолжит карьеру в пензенском «Дизеле» Спорт

Пенза, 12 июня 2021. PenzaNews. 26-летний нападающий Владимир Джиг продолжит карьеру в пензенском клубе «Дизель», выступающем в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Спортсмен является воспитанником минской школы хоккея.

Карьеру начинал в местной «Юности», после чего выступал в минском «Юниоре», жлобинском «Металлурге» и ХК «Витебск».

В ВХЛ играл за ХК «Зауралье» из Кургана. В Высшей лиге провел 137 матчей, набрал 49 очков (23 гола и 26 передач), коэффициент полезности составил -10.

Сезон 2020–2021 годов начинал в Кургане, а завершал в солигорском «Шахтере». За «горняков» отыграл 13 матчей, набрал 6 очков (2 шайбы и 4 передачи), коэффициент полезности составил -2.