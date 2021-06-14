Предсезонные сборы «Дизеля» пройдут в Пензе Спорт

Пенза, 14 июня 2021. PenzaNews. Предсезонные учебно-тренировочные сборы хоккейного клуба «Дизель» будут организованы в Пензе после того, как 12 июля спортсмены выйдут из отпуска и пройдут углубленный медосмотр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды.

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«Игроки будут совмещать тренировки на льду и за его пределами», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что занятия продлятся до 31 августа, а далее план работы будет скорректирован исходя из календаря чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Из сообщения также следует, что на 12 и 14 августа намечены контрольные матчи с ХК «Тамбов», на 20-е число — с самарским ЦСК ВВС, на 24-е — с новокузнецким «Металлургом», на 27-е и 28-е — игры с «Металлургом» и тольяттинской «Лады» в Саранске в рамках предсезонного турнира памяти заслуженного тренера России Сергея Николаева.