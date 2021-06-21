Михаил Дралин выступил на втором этапе Российской серии кольцевых гонок Спорт

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Председатель правления пензенского банка «Кузнецкий» Михаил Дралин в качестве пилота принял участие во втором этапе Российской серии кольцевых гонок, состоявшемся в Нижегородской области в минувшие выходные, 19 и 20 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кредитно-финансового учреждения.

Фото: пресс-служба банка «Кузнецкий»

«На автодром в Нижегородской области, расположенный близ города Богородска, приехали около 100 спортсменов, соревнующихся в семи различных классах», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в классе «S1600», в котором выступает пензенский автогонщик, на старт вышли 28 человек.

«Поддержать председателя правления банка «Кузнецкий» приехали любители автоспорта и сотрудники банка», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что они смогли пообщаться с пилотом в перерывах между гонками и вселить в него уверенность перед стартами.

«Второй этап РСКГ выдался в прямом смысле горячим, моторы кипели: температура в тени была свыше +30ºС, в автомобилях спортсменов — более +40ºС. Отсюда и множество столкновений, сходов с дистанции. Михаилу Дралину удалось проявить высокую концентрацию и скоростные качества, и по итогам двух гонок наш спортсмен добавил важные очки в личный зачет соревнований», — говорится в тексте.

В нем обращается внимание на то, что третий из семи этапов Российской серии кольцевых гонок состоится в Ленинградской области 24 и 25 июля.