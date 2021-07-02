Владимир Подрезов будет выступать за регбийный клуб «Локомотив-Пенза» Спорт

Пенза, 2 июля 2021. PenzaNews. Нападающий первой линии Владимир Подрезов заключил двухлетний контракт с регбийным клубом «Локомотив-Пенза». Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды.

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«27-летний российский столб (187 см, 121 кг) родом из Калининграда, в течение 9 лет выступал за «военлетов» [клуб «ВВА-Подмосковье»]. В апреле стало известно, что его приглашает один из самых известных английских клубов «Лондон Айриш». Подрезов улетел в Великобританию, однако выйти в составе новой команды в чемпионате Премьер-лиги не успел», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в настоящее время спортсмен находится в расположении сборной России, которая готовится к домашнему матчу чемпионата Европы против португальцев, намеченному на 17 июля в Нижнем Новгороде.