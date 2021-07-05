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Главный тренер СК «Сура» Михаил Шонов умер на 51-м году жизни

12:42 | 05.07.2021 | Спорт

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Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Главный тренер пензенского спортивного клуба «Сура», кандидат в мастера спорта по мотокроссу Михаил Шонов скоропостижно скончался на 51-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте спортклуба.

Главный тренер СК «Сура» Михаил Шонов умер на 51-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За время работы Михаилом Юрьевичем подготовлено большое количество спортсменов высокого уровня. Среди его воспитанников немало чемпионов и призеров международных, российских и областных соревнований», — отмечается в некрологе.

В нем уточняется, что церемония прощания с покойным пройдет в храме-часовне во имя преподобного Сергия Радонежского неподалеку от Ново-Западного кладбища Пензы в предстоящий вторник, 6 июля, в 13.00.

Представители Минспорта Пензенской области и региональной федерации мотоциклетного спорта выразили соболезнования родным и близким Михаила Шонова.

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