Главный тренер СК «Сура» Михаил Шонов умер на 51-м году жизни Спорт

Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Главный тренер пензенского спортивного клуба «Сура», кандидат в мастера спорта по мотокроссу Михаил Шонов скоропостижно скончался на 51-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте спортклуба.

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«За время работы Михаилом Юрьевичем подготовлено большое количество спортсменов высокого уровня. Среди его воспитанников немало чемпионов и призеров международных, российских и областных соревнований», — отмечается в некрологе.

В нем уточняется, что церемония прощания с покойным пройдет в храме-часовне во имя преподобного Сергия Радонежского неподалеку от Ново-Западного кладбища Пензы в предстоящий вторник, 6 июля, в 13.00.

Представители Минспорта Пензенской области и региональной федерации мотоциклетного спорта выразили соболезнования родным и близким Михаила Шонова.