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Олега Мельниченко поблагодарили за поддержку дзюдо в Пензенской области

18:03 | 06.07.2021 | Спорт

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Пенза, 6 июля 2021. PenzaNews. Благодарственные письма от глав Федерации дзюдо России и Международного фонда дзюдо поступили в адрес временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Олега Мельниченко поблагодарили за поддержку дзюдо в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в них выражается признательность за поддержку данного вида спорта, двое представителей которого — Владислав Бурментьев и Даниил Сидоров — завоевали бронзовые медали на первенстве Европы, завершившемся в Варшаве 4 июля.

Комментируя достигнутые пензенскими дзюдоистами результаты, Олег Мельниченко отметил, что земляки гордятся их успехами.

«Искренне поздравляю Владислава Бурментьева и Даниила Сидорова с «бронзой» первенства Европы. Эти перспективные ребята — надежда не только пензенского, но и российского спорта», — сказал он.

Врио губернатора напомнил, что в Пензенской области выросло не одно поколение олимпийцев.

«Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы продолжить лучшие традиции, совершенствуя условия для занятий спортом, поддерживая не только массовую физкультуру, но и воспитывая кадры для спорта высших достижений», — подчеркнул он.

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